Под Саратовом труп мужчины в реке и его автомобиль обнаружили родственники

Фото: обнаруженный автомобиль (СУ СКР по Саратовской области)

Следователями СК проводится доследственная проверка по факту обнаружения в Самойловском районе тела мужчины. Об этом сегодня, 16 августа сообщает региональный СУ СКР.

По имеющейся информации, вчера, 15 августа в реке Красавка у поселка Новомихайловка Самойловского района тело 36-летнего мужчины и его автомобиль обнаружил его родственник. Сотрудниками правоохранительных органов тело было извлечено на берег. Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

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