Балашовец скончался в Саратовской больнице после взрыва в погребе

Фото: СУ СКР Саратовской области

Следователями СК проводится проверка по факту смерти мужчины в ГУЗ «Центр термических поражений» Саратове. По данным СУ СКР по Саратовской области, сегодня, 16 августа 2023 года скончался 33-летний мужчина, который 9 августа с ожогами на теле был доставлен в медицинское учреждение.

Напомним, Молодой балашовец получил 90% ожогов тела после взрыва в погребе частного дома на улице Ревякина в Балашове. По данным медиков, мужчина спустился в погреб и зажёг сигарету. С 6 по 9 августа балашовские врачи-реаниматологи боролись за его жизнь. Проводилась противошоковая интенсивная терапия. Мужчину удалось стабилизировать, благодаря чему стало возможно на вертолете доставить его в Саратов.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия и тела, назначено судебно-медицинское исследование.

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