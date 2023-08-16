фото: пресс-служба мэрии города

Саратовцев приглашают на сельский фестиваль в Багаевку. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

2 сентября с 16:00 до 22:00 саратовцев приглашают на фестиваль «Багаевские яблочки».

Место проведения фестиваля — Гагаринский район, село Багаевка, территория футбольного поля «СОШ им. Н.В. Котлова».

Гостей ждет ярмарка, где можно будет приобрести самые разные и интересные товары, как от городских, так и от сельских производителей, фудкорт, зона мастер-классов, игровая зона с анимационными программами и активностями и главная сцена фестиваля, где выступят саратовские коллективы и диджеи.