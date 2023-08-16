В Саратове задержали рекламных агентов наркоторговцев

В Саратове сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали двух местных жителей, занимавшихся нанесением на стены зданий рекламы наркотиков. Об этом сегодня, 16 августа сообщает региональное ГУ МВД.

9 августа на улице 6-я Дачная полицейские задержали двух молодых жителей Ленинского района, у одного из которых в ходе личного досмотра обнаружена и изъята пачка из-под сигарет с неизвестным веществом, в результате исследования выяснилось, что это гашиш массой 0,93 гр. На 18-летнего молодого человека составлены административные протоколы.

Также у задержанных полицейские изъяли баллончики с краской, а в телефонах обоих была переписка с неизвестным на предмет распространения рекламы интернет-магазина. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Пропаганда наркотических средств».

Кроме того, у второго, 17-летнего саратовца изъят кастет. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Оба молодых человека ранее не имели проблем с законом

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