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Саратовские ученые разработали метод улучшения диагностики гипертонии. Об этом сообщает пресс-служба СГМУ.

Математическая модель ученых СГМУ позволит снизить в два раза количество ошибок при диагностировании сердечно-сосудистых заболеваний.

Старший научный сотрудник НИИ кардиологии СГМУ Юрий Ишбулатов рассказал, что на данный момент методы диагностики гипертонии дают верный диагноз лишь в 70% случаях. В России, как и во всем мире, для анализа сердечной деятельности используют электрокардиограммы в промежутке от трех до пяти минут. По словам Ишбулатова, использование данных ЭКГ за 15-20 минут позволит поднять это значение до 85%.

Реализовать увеличение длины регистрируемых биологических сигналов сердца можно с помощью фитнес-браслетов или смарт-часов, которые смогут дать более точную картину за счет круглосуточного мониторинга.