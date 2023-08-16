В Саратове провели 141 сельхозярмарку в 2023 году

Фото: Минсельхоз Саратовской области

По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в Саратове с начала года проведена 141 сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Информация ведомства стала ответом на новости ряда федеральных СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым призвал создавать в стране условия для ярмарок. По мнению главы государства, ярмарки помогут бороться с ростом цен на продукты.

В Саратовской области сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» проводятся на постоянной основе. На ярмарках сельхозтоваропроизводители региона реализуют свою продукцию без дополнительных торговых наценок, - подчеркнули в аграрном ведомстве.