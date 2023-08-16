Снова в школу: сколько придется потратить саратовцам на сборы

Фото: Светлана Курышева

Специалисты сервиса SuperJob выяснили, в какую сумму саратовцам обойдутся сборы в школу.

По данным портала, в среднем собрать ребёнка в школу в Саратове выйдет в 11 600 рублей. На эти деньги можно купить школьнику одежду, обувь, спортивную форму, канцелярию и рюкзак.

Дороже всего обойдутся дети в столицах. В Москве и Санкт-Петербурге на сборы потратят от 13 до 15 тысяч рублей.

Меньше всего отдадут родители из Волгограда. Собрать ребенка в школу им обойдется в 11 300 рублей.

Обычно сезон продаж школьных товаров стартует в августе, однако эксперты и опытные родители рекомендуют не откладывать покупки на последний момент, чтобы избежать ажиотажа и завышенных цен. Но если с походом по магазинам все же затянули, тогда лучше взять минимальный набор необходимых вещей, а оставшееся докупить уже после начала учебного года, когда спадет ажиотаж, а вместе с ним и цены.

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