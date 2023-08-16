Евгений Ковалев поможет семье, воспитывающей ребенка-инвалида, с ремонтом электрооборудования

"Потребности каждого обратившегося прорабатываем индивидуально"

Депутат областной Думы Евгений Ковалев продолжает участвовать в благотворительной акции «Собери ребенка в школу», которая, по его словам, давно стала целым комплексом мероприятий, охватывающим многодетные, малообеспеченные, нуждающиеся в особой поддержке семьи.

Для того, чтобы ребенку было комфортно учиться в школе иногда недостаточно приобрести рюкзак или канцелярский набор.

Сегодня парламентарий посетил семью Ганаковских, в которой воспитывается девочка с ограниченными возможностями здоровья. В этом году Полина будет учиться в специализированной школе-интернате для обучающихся по адаптированным образовательным программам. Теперь у девочки есть все необходимое для начала нового учебного года.

Наталья Емельяновна, мама Полины рассказала, что стала замечать некоторые проблемы с проводкой в квартире. Депутат договорился с мамой девочки, что направит специалиста для диагностики и ремонта электрооборудования.

«Потребности каждого обратившегося прорабатываем индивидуально. В этом году особенно много заявок поступает от многодетных семей и семей участников специальной военной операции. Держим обратную связь с каждой семьей и уточняем, какую помощь необходимо оказать дополнительно», - отметил Ковалев.