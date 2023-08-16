На «Армии-2023» представили «УТИЛИЗАТОР» из Саратова

Фото: БК "УТИЛИЗАТОР" (Министерство промышленности и энергетики области)

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» Саратовская область представила беспилотный комплект «УТИЛИЗАТОР». Об этом сегодня, 16 августа, сообщает Министерство промышленности и энергетики области. Этот перспективный БК - инициативная разработка одного из предприятий региона.

Комплекс представляет собой мобильную пусковую платформу, удаленный радионевидимый пункт управления и набор разноплановых беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: разведчик «Циклоп», бомбардировщик «Почтальон», самолёт-камикадзе.

Разработка в качестве ударных компонентов может применять мины 82 и 120 мм, все типы выстрелов для РПГ-7.

Как сообщили представители предприятия-изготовителя, при проектировании комплекса учтена необходимость получения минимально возможной цены и максимальной локализации производства компонентов в России.

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