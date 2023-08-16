В двух районах Саратова отключат водоснабжение

Фото: архив КП

Абоненты нескольких улиц в двух районах Саратова сегодня, 16 августа останутся без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Для устранения повреждения на водопроводе по адресу: ул. Шелковичная, 83, холодное водоснабжение ограничат ориентировочно до полуночи. В зону отключения попали абоненты домов по улице Шелковичная, 71/81; 83.

Также для устранения повреждения в Ленинском районе на водоводе по адресу: улица Охотная, 57, ориентировочно до полуночи ограничено холодное водоснабжение улицы Охотная и 5-го Одесского проезда.

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