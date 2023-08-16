За 2023 год в Саратовской области женщины совершили 1844 преступления

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За 7 месяцев 2023 года в Саратовской области зарегистрировано 17 тысяч 889 преступлений, из которых 1844 совершили женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

- Анализ статистических данных свидетельствует о снижении совершенных преступлений женщинами на 3,8 % (с 1 917 до 1 844 преступлений). При этом количество особо тяжких преступлений увеличилось с 51 до 193. Сократилось на 5,4 % количество тяжких преступлений (с 771 до 729), средней тяжести – на 18,7 % (с 252 до 205) и на 14,9 % – преступлений небольшой тяжести (с 843 до 717), - сообщает региональная прокуратура.

Лидерами женской преступности являются Фрунзенский район (рост на 200 процентов), Октябрьский район (на 102,6 процентов) и Балашовский район (на 79,7 процент).

Снижение преступлений, совершенных женщинами, отмечается в Ртищевском, Вольском и Балаковском районах. Реже всего – в Гагаринском районе Саратова.

Дамы стали чаще создавать преступные сообщества (увеличение с 2 до 7), совершать уличные преступления (с 113 до 221) и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (с 82 до 229).

Но при этом на 62,5 процента сократилось число грабежей, на 22,2 процента аварий и на 5,5 процентов мошенничеств.