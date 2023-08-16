Один из участков, подлежащих ремонту

В Энгельсе отремонтируют тротуары еще на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Энгельсского района.

По инициативе Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина на адресную программу по ремонту тротуаров в Энгельсе на 2023 год выделено 30 млн рублей.

Ориентируясь на мнение общественников и пожелания горожан, был определен перечень участков, где в ближайшее время начнутся работы по обустройству и ремонту пешеходных дорожек.

Так, жители микрорайона Новое Осокорье на встрече с главой Энгельсского района Дмитрием Плехановым услышали долгожданную новость — тротуару по улице Краснознаменной быть! А жители микрорайона Мостоотряд просили обустроить тротуар на улице Лесозаводской, нижней ее части. Вскоре новый отрезок пути от улицы Спортивной до улицы Короткой станет безопасной дорогой к школе им. Ю.А. Гагарина.

«Тротуар здесь необходим для безопасности, прежде всего, детей, ведь тут оживленная автодорога, рядом подземный переход к школе. Ну, а качество выполнения работ мы будем держать на контроле», — прокомментировала Ольга Штапова, член Общественного совета Энгельсского района. Она отметила, что и в центральной части города есть немало участков для пешеходов, которые необходимо обновить и благоустроить.

В перечень тротуарных объектов на 2023 год вошли следующие участки:

ул. Полтавская (от пр. Строителей до Марины Расковой), ул. Весенняя (от Ломоносова до Менделеева),

ул. Краснознаменная (от 3-го Краснознаменного проезда до Волжского проспекта),

ул. Лесозаводская (от Спортивной до Короткой),

ул. Волоха (от Петровской до Тельмана),

ул. Халтурина (от Льва Кассиля до Театральной),

пл. Свободы (от пл. Ленина до Петровской).

На сегодняшний день завершены аукционные мероприятия, подрядная организация готова к работе.