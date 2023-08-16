Саратовский регоператор повышает безопасность транспортирования отходов

фото: АО Ситиматик

Саратовский филиал АО «Ситиматик» повышает экологичность и безопасность транспортирования отходов между мусороперегрузочными станциями и сортировочными комплексами. Очередным шагом в этом направлении стало применение нового вида защитной сетки для спецтехники, которой накрываются отходы при перевозке.

В августе на мусоросортировочные комплексы в Энгельсе и Балакове пришли первые партии новой защитной сетки. Общая длина поставленных сеток составляет почти 15 тыс. метров. Таким образом ей обеспечены все автопоезда и сформирован необходимый запас на случай досрочного износа или повреждения.

«Использование высокопрочной защитной сетки значительно повышает безопасность транспортирования ТКО, предотвращает рассыпание мусора по дороге. Использование таких сеток обязательно для всех водителей автопоездов. Контроль за их использованием осуществляет и персонал МПС, где загружают отходы. Сотрудники, которые игнорируют эти требования, несут персональную ответственность и наказываются», - прокомментировал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что модернизация парка специальной техники является частью программы регоператора по развитию коммунальной инфраструктуры. Переход на новую систему обращения с ТКО направлен на улучшение экологической обстановки в Саратовской области и повышение качества услуги по обращению с ТКО.