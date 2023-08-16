Малому и среднему бизнесу помогут найти заграничных партнеров

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Объявлен старт проекта «Онлайн Бизнес-миссия» для малого и среднего бизнеса. Банковские эксперты совместно с торговыми представительствами Минпромторга и Российским экспортным центром (РЭЦ) проведут серию онлайн-встреч с зарубежными компаниями - потенциальными партнерами для МСБ.

Первые онлайн-конференции, организованные банком «Открытие» (входит в группу ВТБ), пройдут в сентябре для импортеров, заинтересованных в сотрудничестве с индийскими компаниями. Для участников «Онлайн Бизнес-миссии» проведут мастер-классы, где расскажут об особенностях презентации компании, специалисты помогут в разработке рекламно-информационных материалов и организуют встречу с торговыми представителями России в Индии.

«Компании малого и среднего бизнеса перестраиваются на работу с поставщиками из дружественных стран. Мы заинтересованы в развитии наших клиентов и активно помогаем им наладить бизнес-контакты», — отметила Светлана Сырцова, руководитель Блока МСБ банка «Открытие».