Компании Саратова и Нижнего Новгорода договорились о сотрудничестве в результате бизнес-миссии

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Саратовские предприниматели посетили Нижний Новгород с бизнес-миссией. Выезд был организован Центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта президента РФ Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» при содействии минэкономразвития области.

В состав делегации вошли 10 представителей малого и среднего бизнеса, занятых в сферах производства и реализации химии, грузоподъемного оборудования, стальных печей, туристических автодомов и одежды.

В первый день предприниматели посетили Торгово-промышленную Палату Нижегородской области и контактно-кооперационную биржу, где были организованы В2В-переговоры с нижегородскими предпринимателями. Представители саратовских компаний презентовали свои продукты и услуги. Участники обменялись опытом работы, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. В завершение дня для бизнесменов провели обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду.

Второй день бизнес-миссии начался с посещения ООО «Фабрика Композитов» - нижегородской инжиниринговой компании по разработке, конструированию и производству изделий из композиционных материалов.

После экскурсии по производству были проведены переговоры с саратовской компанией «Смарткемпер», которая занимается производством и продажей туристических автодомов и прицепов. В результате был заключен протокол о намерениях, в рамках которого будут проектироваться и изготавливаться стеклопластиковые изделия для саратовского производства.

Деловой визит завершился посещением модного дома «PARLE», где прошли деловые переговоры с представителями компании.