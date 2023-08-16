фото: архив КП

Саратовские чиновники разрабатывают проект платных парковок. Соответствующий документ был опубликован вчера, 15 августа, на сайте мэрии города.

Согласно тексту, администрация создаст для организации работы и содержания таких объектов специальное муниципальное учреждение – оператора платных парковок. Также чиновники планируют внедрить специальное мобильное приложение для клиентов парковок и систему смс-оповещения.

Зоны платных парковок будут оборудованы автоматизированной системой оплаты в наличной или безналичной форме. Размер платы будут устанавливать чиновники на основе решения Саратовской городской думы.

Чиновники отмечают, что платить за парковку придется только в будние дни: с понедельника по пятницу (включительно) с 8:00 до 20:00. По субботам и воскресеньям, а также по вечером и ночью места будут бесплатными.

Плата будет взиматься либо почасовая, либо посуточная. Оплата парковочной сессии в безналичной форме производится на специально портале, либо путем SMS-сообщения или мобильного приложения. Оплата в наличной форме производится через платежный банковский терминал. Повышаться тарифы на парковку могут не чаще одного раза в год. Если автолюбитель не заплатит за парковку, его ждет административная ответственность.