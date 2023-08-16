Панков: У многодетных семей должен быть выбор - получить земельный участок или компенсацию

"Задача Минстроя постоянно работать с людьми, а не раз в год присылать на встречу замминистра"

Депутат Госдумы Николай Панков в Вольске и Хвалынске проехал микрорайоны, где выделены участки многодетным семьям.

Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Пара слоV».

«Завтра проеду на такие участки в Балаково. Продолжаем вместе решать вопросы по подведению коммуникаций. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность этой задачи.

В Вольске к участкам многодетных семей уже есть подъездные пути, скоро будут подводить воду. Но до строительства ещё далеко. Многие участки заросли, а где-то и заболочены. Позже проведём общую встречу и вместе решим, что будем делать в первую очередь.

В Хвалынске на участках есть электричество, а вода пока не везде. Ещё в мае администрация обещала вывезти отсюда растительный мусор, но руки дошли только сегодня. А четкой разметки участков нет до сих пор. С прошлого года говорим об этом.

Как людям строиться, если они не понимают, где границы их участка? Нет воды, не отсыпаны дороги. Задача Минстроя постоянно работать с людьми, а не раз в год присылать на встречу замминистра. Хорошо, что сегодня представители министерства увидели ситуацию своими глазами. Это поможет им принять решение в интересах людей. Скоро снова приеду в Хвалынск, посмотрю, что сделано.

Отмечу и то, что не все многодетные семьи хотят строить дома. Или земельные участки их не устраивают. Об этом говорили сегодня на встречах. Считаю, что для таких семей нужно предусмотреть возможность получить денежные компенсации», - пишет Николай Панков.