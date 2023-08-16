Под Саратовом мотоциклист слетел с дороги и получил тяжелые травмы

Фото с места ДТП (Аркадакская районная больница)

Под селом Подгорное мотоциклист слетел в кювет. По информации Аркадакской районной больницы, 35-летний мужчина не справился с управлением на повороте, в крайне тяжёлом состоянии доставлен работниками скорой помощи в Аркадакскую районную больницу. На помощь медицинским работникам из Саратова поспешила санавиация. Была проведена экстренная операция. В течение суток пациент находился под наблюдением наших врачей: анестезиолога-реаниматолога Александра Харьковского и ведущего хирурга Владимира Капралова

Сегодня, 16 августа, реанимобилем пациент госпитализирован в Саратовскую областную клиническую больницу.

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