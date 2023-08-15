Саратовский «Кристалл» победно начал домашнюю часть сезона

Фото: Матч "Кристалл" - "Челны" (Министерство спорта СО)
В первом домашнем контрольном матче-2023/24 хоккеисты «Кристалла» обыграли команду «Челны» (Набережные Челны, Татарстан) со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1). Об этом сегодня, 15 августа сообщает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.
Шайбы забросили: Ренат Адеев, Михаил Ковалев, Александр Лапин, Игорь Новиков.
Послематчевую серию буллитов также выиграли саратовцы благодаря голам Ивана Бочкова и Александра Большакова – 2:0
Завтра, 16 августа, в 11.00 саратовцы еще раз играют дома с «Челнами». Вход бесплатный!
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