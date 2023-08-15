В Гагаринском районе Саратова закроют железнодорожный переезд

Железнодорожный переезд в Гагаринском районе будет временно закрыт в связи с ремонтными работами c 23:00 17 августа до 4:00 18 августа. Движение будет остановлено через железнодорожный переезд на 13-м километре станции Багаевка пересечение с автодорогой Саратов – Красный Текстильщик в Гагаринском районе.

Объезд возможен через переезд на 16-м километре станции Багаевка на пересечении с автодорогой Багаевка – Александровка в Гагаринском районе Саратова, а также по объездной дороге через станцию Кокурино на пересечении с улицей Азина в Заводском районе Саратова.

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