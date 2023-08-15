Дмитрий Плеханов поблагодарил Вячеслава Володина за дополнительную поддержку многодетным семьям Энгельсского района

Фото: Телеграм-канал Дмитрий Плеханов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин принял решение оказать дополнительную поддержку многодетным семьям Энгельсского района, получившим земельные участки для ИЖС. Безусловно, необходимая и своевременная помощь, которую ждали сотни семей!

Вместе с семьями на встречах еще на этапе подготовки к реализации областной и муниципальной инфраструктурных программ, определили первоочередные виды работ. Однозначно на каждой встрече люди высказывались за обустройство дорог и водоснабжение. 80 миллионов рублей, выделенные Вячеславом Викторовичем, будут направлены на эти цели.

Планируем, что в этом году, в дополнение к тем объемам, что уже вошли в региональную и муниципальную программы, появятся дороги — больше 20 км — на территории бывшего СНТ «Факел», 3-м квартале, ул. Мясокомбинатской, поселках Базальт, Пробуждение и Новопушкинском. Обустройство дорог предполагает устройство основания, укладку песчаного слоя и геополотна, а также верхнего щебеночного слоя.

В рамках мероприятий по техприсоединению к существующему водопроводу планируется прокладка разводящей сети на территориях бывших СНТ «Факел» и «Сливка», 3-м квартале и ул. Мясокомбинатской.

Знаю, что многодетные семьи с большим энтузиазмом восприняли эти новости, и уже начали планировать дальнейшее строительство на своих участках.