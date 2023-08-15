Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП под Саратовом

В Татищевском районе Саратовской области, вблизи села Сторожевка автомобиль Lada, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали двое детей и двое взрослых. 44-летнего мужчину, 23 летнюю женщину и двоих детей 7 и 13 лет госпитализировали в больницу.

На месте работают медики центра медицины катастроф и скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.