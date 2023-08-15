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НовостиПроисшествия15 августа 2023 15:18

Что известно о выпавшем из окна пятого этажа в Красноармейске ребенке

Пятилетнего мальчика доставили из Красноармейска в Саратов в тяжелом состоянии
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Вчера в Саратовскую областную детскую клиническую больницу доставили 5-летнего мальчика, выпавшего вчера вечером из окна дома в Красноармейске. Об этом сегодня, 15 августа, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, ребенок упал с пятого этажа дома в 1-м Микрорайоне примерно в 21.45. Скорая помощь привезла его в Красноармейскую районную больницу. Сразу после консультации с областными специалистами было принято решение о транспортировке пострадавшего в Саратов. В этот же вечер бригада санавиации доставила мальчика в Областную детскую клиническую больницу.

-В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации. Состояние тяжелое, стабильное. Тяжесть обусловлена характером травмы. Мальчик в сознании, дышит сам. Угрозы для жизни нет. Проводится дополнительное обследование и динамическое наблюдение, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, - проинформировал главный врач СОДКБ Дмитрий Хижняк.

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