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НовостиОбщество15 августа 2023 14:54

Подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель» в Саратове

За выходные в Саратове поймали 27 нетрезвых водителей
Светлана Курышева
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сотрудники Госавтоинспекции Саратова подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель», который проводили с 11 по 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Цель акции - профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В результате мероприятия выявлены 10 водителей, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, 12 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования. По всем фактам составлены административные материалы, они будут переданы в суд.

Также были задержаны 5 водителей, которых поймали пьяными за рулем повторно. Их ждет уголовная ответственность.

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