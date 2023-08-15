В забеге на 10 километров могут принять участие жители и гости Саратова

Фото: Министерство спорта СО

В предстоящую субботу, 19 августа в Саратове состоится легкоатлетический забег, посвященный 100-летию образования государственного органа в сфере физической культуры и спорта. Об этом сегодня, 15 августа сообщает региональное министерство молодежной политики и спорта. Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров.

Сбор участников состоится у Саратовской Государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Старт запланирован на 11:00 от пересечения улиц Волжская и Радищева.

Перед стартом все примут участие во флеш-мобе, выстроившись в форме числа 100

Маршрут будет проходить по улице Волжской до пересечения с улицей Октябрьской-затем до Набережной Космонавтов-откуда атлеты направятся к памятнику Ю.А. Гагарину-от памятника участники двинутся к Ротонде и уже от Ротонды-вернутся к памятнику Ю.А. Гагарину.

Основная цель забега - привлечение жителей и гостей города к здоровому образу жизни, регулярным занятиям спортом и физической культурой.

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