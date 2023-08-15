фото: Минсоцзащиты Саратовской области

Волонтеры из саратовского дома-интерната вяжут нашлемники для российских бойцов. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты Саратовской области.

Волонтеры-активисты из Подлесновского дома-интернета для престарелых и инвалидов подготовили для военнослужащих, участвующих в СВО посылку—нашлемники, которые своими руками создали мастерицы Надежда Лахина и Анастасия Тен. За месяц женщины связали 15 нашлемников, оформленных маскировочными деталями.

— Сами шлемы на солнце бликуют, что может сделать людей заметными. Нашлемники – важная часть экипировки, которая помогает бойцам оставаться незамеченными. На чехлах, в которые они упакованы, написано «Мама сказала надеть». Пусть эта надпись вызовет улыбку у наших бойцов. И они в очередной раз узнают, что мы заботимся о них и ждем их возвращения, — прокомментировала директор Подлесновского дома-интерната Галина Воеводина.