ТЮЗ Киселева объявил набор детей в студию Табакова

Фото: Саратовский ТЮЗ

Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю. П. Киселева объявляет набор детей в детскую театральную студию им. О. П. Табакова. Прослушивание состоится 7 сентября в 16:00 в историческом здании театра на Вольской, 83. Предварительная запись обязательна.

Воспитанники студии получат возможность познакомиться с интересными творческими людьми, изучить основы актерского мастерства, сценической речи и пластики под руководством педагогов-актеров ТЮЗа Киселева.

Занятия в творческих объединениях бесплатные.

В нынешнем сезоне студия Табакова набирает новых воспитанников во все свои группы.

Вокально-хореографическая группа «Апельсин» ждет девочек в возрасте от 9 до 11 лет, которые не менее 2-х лет занимаются хореографией и вокалом.

Театральные группы приглашают на кастинг мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 15 лет.

На прослушивании во все группы студии участникам необходимо показать 3 задания: рассказать басню или стихотворение, спеть песню и исполнить хореографический или пластический номер.

Записаться на прослушивание и задать все интересующие вопросы можно по телефонам 69-54-33, 69-46-86 (в будни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00).