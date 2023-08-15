фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

В саратовской гимназии появился современный спорткомплекс. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

В гимназии №108 Ленинского района Саратова завершилось строительство современного спортивного комплекса с трибунами. Готовый объект посетил губернатор Роман Бусаргин осмотрел и пообщался с родителями школьников.

В течение лета было восстановлено футбольное поле, хоккейная коробка, появилось оборудование для сдачи нормативов ГТО, многофункциональная площадка для игры в баскетбол, волейбол и территория для воркаута. Было установлено новое освещение и трибуны на 108 мест, а контроль за ходом строительства осуществляли родители. На сегодняшний день в школе учатся почти 1000 детей.

фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

— Благодаря совместной работе нам удалось построить современный спортивный комплекс, который будет пользоваться популярностью и у учеников гимназии, и у детей всего микрорайона. Сейчас созданы все необходимые условия для занятия спортом. Объект должен быть постоянно загружен, — резюмировал глава региона.