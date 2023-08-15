фото: Энергосбыт Плюс

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Саратове и Энгельсе. Посетители клиентских офисов получили не только квалифицированную консультацию, но подарки от энергокомпании.

Заместитель директора по работе с дебиторской задолженностью Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Наталия Немцова и сотрудники офисов продаж и обслуживания клиентов рассказали посетителям об удобстве личного кабинета и дистанционных сервисах. Кроме того, жителям напомнили об акции «Офис в кармане». По её условиям до 30 сентября нужно оформить подписку на электронную квитанцию и таким образом стать претендентом на приз в размере 1000 или 500 рублей, которые будут зачислены на счета победителей.

фото: Энергосбыт Плюс

Кроме того, гражданам напомнили о необходимости своевременной платы за потребленные теплоресурсы и последствиях, которые может повлечь задолженность.

«Мы проводим Дни клиента, чтобы жители видели открытость нашей компании и обращались к нам за решением различных вопросов, в том числе по накопившейся задолженности. Мы понимаем, что бывают разные жизненные ситуации, финансовые затруднения, поэтому всегда идем навстречу нашим клиентам. Кроме того, это прекрасная возможность получить обратную связь. Мы готовы ответить на все вопросы и продолжим работать над улучшением наших услуг», – отметила Наталия Немцова.