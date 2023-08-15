В Саратове 92% школ с 1 сентября будут работать в 1 смену

Фото: архив КП

В Саратовской области в предстоящем учебном году 92% школ будут работать в одну смену. Об этом стало известно сегодня, 15 августа, на совещании в областной думе. В частности, как объявлялось ранее, в Саратове на обучение в одну смену с сентября перейдут еще 11 школ.

Ранее на необходимость ликвидации вторых смен в школах неоднократно обращал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин. За это высказывались и жители региона.

По словам замминистра образования региона Ирины Чинаевой, в переполненные школы будут набирать меньше первоклассников, чем планировалось ранее.

Известно, что с 1 сентября в школы пойдут более 26 тысяч первоклассников.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.