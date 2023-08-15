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В здании бывшего саратовского авиатехникума появится школа на 550 мест.. Соответствующая информация размещена на официальном портале Госзакупок. Согласно карточке закупки, в Саратове здание бывшего Авиационного техникума отреставрируют и передадут под школу. Заброшенное в последние годы здание является памятником архитектуры под названием "Гимназия женская Мариинская", 1903-1905 годы", и расположено на пересечении улиц Горького и Советская. В планах после ремонта обустроить школа на 550 учеников с двором и площадкой.

Это здание и соседнее – бывшую школу № 3 – собираются превратить в корпуса школы № 2, которая сейчас переполнена. Оба здания являются объектами культурного наследия регионального значения. Сумма аукциона - 25 миллионов.

Требуемую документацию исполнитель должен подготовить к 31 декабря. Подать заявки на участие в торгах можно до 23 августа, а победитель станет известен на следующий день