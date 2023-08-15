фото: Архив КП

В Гагаринском районе Саратова 16 улиц и проездов получили названия. Соответствующее постановление подписала глава города Лада Мокроусова.

Согласно тексту документа, 16 улиц и проездов в Усть-Курдюме получили названия, в их числе:

– проезд в «в юго-восточном направлении» стал Спортивным;

– к югу от улицы Лянгер теперь пролегают улицы Грибная, Васильковая, Подсолнечная. Севернее Лянгер – 1-я Панорамная;

– параллельно 1-й Панорамной в северо-восточном направлении тянутся 2-я и 3-я Панорамные;

– южнее 1-го Приовражного проезда пошла улица Счастливая. Улица на юго-восток от нее стала Малой Ветреной. Южнее Малой Ветреной появились улица Ветреная, 1-й, 2-й Большой Ветреный проезд;

– проезд на юго-запад от 2-го Большого Ветреного проезда стал 1-м Малым Ветреным;

– между 2-м и 3-м Большим Ветреным проездами возник 2-й Малый Ветреный проезд;

– проезд на северо-востоке от 3-го Большого Ветреного проезда стал 3-м Малым Ветреным;

– от улицы Новая северо-восточнее будет идти 1-й Рабочий тупик.

Указатели установят сотрудники департамента Гагаринского района.