Под Саратовом женщина обнаружила у своего бывшего сверток с наркотиками

Прокуратура г. Балаково в суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя о незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает прокуратура Саратовской области.

Как стало известно,02 июня этого годав МУ МВД "Балаковское" поступило сообщение от местной жительницы об обнаружении по адресу её проживания с бывшем супругом в его личных вещах подозрительного свертка с неизвестным веществом.

В целях проверки информации на место прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла в установленном порядке сверток с веществом и направила его на химическое исследование, которое определило, что оно является синтетическим наркотиком, так называемой "солью", массой 0,40 гр. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 7 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15 % всех видов заработка.

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