Единственная в мире: дрессировщица Людмила Суркова покажет мастерство укрощения тигров

фото: "Королевский цирк" Гии Эрадзе

Саратов примечателен для артистов шоу «Королевский цирк», ведь именно здесь в 2011 году на манеже цирка на Всероссийском фестивале-конкурсе «Принцесса Российского цирка» Людмила Суркова завоевала высшую награду «Золотую корону Принцессы цирка» за аттракцион «Дикий мир джунглей». А позднее подтвердила свой титул, но уже на Международном фестивале «Принцесса цирка».

Людмила Суркова единственная в мире женщина, кто в одиночку дрессирует тигров. В ее номере ей помогают два ассистента, которые перемещают и расставляют реквизит. В аттракционе «Дикий мир» под руководством Сурковой, хищниками исполняется более 15 трюков, многие из которых уникальные — самостоятельный баланс тигра на зеркальном шаре, синхронная групповая перепрыжка. Взаимопонимание дрессировщицы и животных столь велико, что она смело кормит тигра мясом прямо изо рта. Кульминацией номера с хищниками становится уникальный групповой трюк: на вращающемся полу одновременно 4 тигра садятся на «ОФФ» на высоких сверкающих тумбах в виде кристаллов. Тумбы начинают вращаться и из каждой струятся фонтаны, тигры оказываются в водяном кольце. Двойное вращение и невероятная ловкость дрессировщицы – все это «Дикий мир» в шоу «Королевский цирк».

фото: "Королевский цирк" Гии Эрадзе

Сегодня, 15 августа, саратовским журналистам удалось посмотреть воочию репетиционный процесс аттракциона. За гастроли в Саратове, Людмила ввела два новых трюка у молодого тигра: хождение на задних лапах, и полет под куполом. Подробнее рассказала сама дрессировщица. Саратов очень важный город в череде гастролей шоу «Королевский цирк». Именно здесь артисты готовятся к предстоящему этой осенью Международному фестивалю «Без границ», организованного Российской государственной цирковой компанией при поддержке Министерства культуры России, который пройдет в Санкт-Петербурге в цирке «Чинизелли».

В рамках фестиваля на арене зрители увидят несколько номеров от продюсерского центра Гии Эрадзе, всех тайн раскрывать не станем, но о том, как проходит подготовка к масштабному мероприятию самого лиричного номера программы «Королевский цирк», расскажут воздушные гимнасты Елена Мизенина и Дмитрий Ефремкин. Дмитрий Ефремкин руководитель номера «Анна» по одноименному роману Льва Толстого «Анна Каренина», окончил государственное образовательное упреждение «Марксовское училище искусств», и для него выступать на манеже Саратовского цирка волнительно вдвойне. Здесь же Дмитрий и Елена стали впервые лауреатами на Международном фестивале «Принцесса цирка». В Саратовском цирке грандиозный «Королевский цирк Гии Эрадзе» посмотрели уже более 60000 зрителей. Для тех, кто все еще не успел посмотреть представление, организаторы добавили спектакли.

фото: "Королевский цирк" Гии Эрадзе

Увидеть своими глазами многообразие животных, авторских костюмов, в которых более 100 профессионалов в течение почти 3-х часов меняют свои амплуа – сможет каждый желающий. Артисты Росгосцирка пробудут на гастролях в городе только до 3 сентября.