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НовостиПроисшествия15 августа 2023 11:51

Задержан молодой человек, который "минировал" здания в Саратове

Сообщения о минировании торговых центров в Саратове рассылал житель Алтайского края
Светлана Курышева
Фото: скриншот с видео задержания

Фото: скриншот с видео задержания

18-летний житель Алтайского края подозревается в рассылке сообщений о минировании судов и государственных учреждений а так же торговых центров в ряде городов России, в том числе в Саратове. Об этом сообщается на портале «МВД-медиа». Деятельность по распространении заведомо ложных сообщений об актах терроризма в Иванове, Саратове, Омске, Челябинске, Ростове-на-Дону и других 18-летний юноша вел с 22 мая.

Задержали парня его по месту жительства в Алтайском крае. В отношении подозреваемого следственными органами полиции возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, с мая по июнь злоумышленник путем шифрования местоположения и используя подменный адрес электронной почты, отправлял в торговые центры городов сообщения о минировании. Дом мужчины обыскали, в ходе проверки были изъяты компьютер и сотовый телефон, которые он, предположительно, использовал для совершения преступления. Технику направили на исследование.

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