Инициативные УК в Саратове к концу месяца создадут общедомовые чаты

фото: Присутствующие на совещании управляющие компании запланировали создать общедомовые чаты на площадке VK-мессенджера к концу августа.

Инициативные управляющие компании к концу месяца создадут общедомовые чаты. Об этом Государственная жилищная инспекция Саратовской области.

В государственной жилищной инспекции Саратовской области состоялось рабочее совещание с управляющими организациями по вопросу создания общедомовых чатов в VK-мессенджере. Напомним, ранее предложение о централизованном создании чатов многоквартирных домов было озвучено на заседании общественного совета при Правительстве области по вопросам ЖКХ. Присутствующие на заседании сотрудники госжилинспекции поддержали инициативу и выразили готовность в оказании необходимой поддержки при реализации данного проекта.

Сегодня руководители 13 инициативных управляющих компаний и заместитель руководителя Общественного совета областного Правительства по вопросам ЖКХ Петр Баранников встретились с начальником жилищной инспекции Владимиром Томашенцевым для обсуждения возникших вопросов.

Представители управляющих компаний сообщили, что стараются оперативно реагировать на заявки жителей. Единый механизм поступления подобных обращений через официальные общедомовые чаты позволит поддерживать постоянный контакт с жильцами многоквартирных домов и своевременно решать возникающие проблемы.

«Возможная сложность, которую обозначили инициаторы, заключается в отсутствии жителей старшего поколения в социальных сетях. Однако для использования VK-мессенджера не требуется регистрация в социальной сети, необходимо только установить приложение. Управляющие компании готовы обучить жителей пользоваться отечественным мессенджером. Также обсудили способы информационной работы по оповещению жителей о существовании подобных чатов, в том числе, посредством размещения QR-кодов в подъездах», - рассказал Владимир Томашенцев.

Присутствующие на совещании управляющие компании запланировали создать общедомовые чаты на площадке VK-мессенджера к концу августа.