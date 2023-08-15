Выставку по «Герою нашего времени» представят в музее Федина в Саратове

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Музее Константина Федина состоится открытие выставки «По страницам романа «Герой нашего времени». Ее привезут из Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы»

Выставка поветствует об истории создания и прототипах героев романа, об обстановке на Кавказе той поры, о судьбе «Героя нашего времени» в русской литературной критике и его значении в русской и мировой литературе.

В экспозиции представлено более ста единиц основного фонда, среди них гравюры, иллюстрации русских и советских художников к роману «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, живописные полотна XIX века, изображающие Кавказ.

Презентация выставки состоится завтра, 16 августа, в 14:00. Вход свободный.