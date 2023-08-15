В Саратове соискателям готовы платить до 130 тысяч рублей — рассказываем где

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В Саратове на соискателям готовы платить до 130 тысяч рублей — рассказываем где. Исследованием поделился сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В Саратове в августе больше всего готовы платить водителям категории "С" и "Е". Компания предлагает 130 тысяч рублей, питание, спецодежду, медосмотры и оформление карт тахографа.

На втором месте – вакансия менеджера по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса с зарплатой от 84 тысяч. рублей. Кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы в продажах корпоративным клиентам. Работодатель обещает обучение, ДМС, льготную ставку по ипотеке и скидки на продукты компании и партнеров.

На третьем месте – водитель категории "С" с зарплатой до 100 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от шести лет.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса за месяц заработает 84 тыс. рублей, менеджер по оптовым продажам - от 80 тыс. рублей, а менеджер по транспортной логистике - от 70 тыс. рублей.