Меры поддержки для многодетных семей Саратовской области предлагают расширить

Фото: архив КП

Депутаты областной Думы приступили к рассмотрению очередного проекта закона, направленного на поддержку многодетных семей. Об этом сегодня, 15 августа сообщает правительство области.

Документ внесен Губернатором области Романом Бусаргиным и предполагает компенсацию части расходов на оплату стоимости обучения детей из таких семей в техникумах и колледжах.

На сегодняшний день в нашем регионе действует более 20 мер поддержки многодетных семей.

В случае принятия проекта закона выплата компенсации станет 24-й по счету действующей в регионе мерой поддержки. Напомним, семьи с четырьмя и более детьми могут получить жилье, а также соцвыплату на его строительство или покупку. Право на финансовую помощь на приобретение жилья есть и у семей с тремя детьми. Также они могут возместить часть затрат на оплату процентов по ипотеке, получив соцвыплату.

Семьям бесплатно предоставляется земельный участок в собственность для строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, при газификации частного дома они получат до 100 тысяч рублей на компенсацию расходов. Также многодетные семьи имеют право на ежемесячное возмещение расходов на оплату ЖКУ. Ее размер для семьи с тремя детьми составляет 30% платы. За каждого последующего ребенка он увеличивается на 5%.

Один из родителей или усыновителей имеет право на получение семейного капитала, на ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка и каждого из последующих детей, родившихся в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2022 года, до достижения ими возраста трех лет, а также на дополнительное региональное единовременное пособие.

У некоторых семей есть возможность получить единовременную социальную выплату для приобретения легкового автомобиля или микроавтобуса. Кроме того, они освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении одной единицы транспортного средства.

Дети из многодетных семей могут бесплатно посещать государственные ФОКи, а ребята от 7 до 14 лет в первую очередь получают путевки в загородные оздоровительные лагеря. Дети в возрасте до 6 лет бесплатно обеспечиваются лекарствами по рецептам врачей. Также на каждого школьника выплачивается пособие на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви. Школьники из многодетных семей имеют право на бесплатный проезд на городском, пригородном, внутрирайонном транспорте. Причем вне зависимости от того, в государственной, муниципальной или частной организации они обучаются.

Также для них организуется бесплатное питание в дни обучения в школах и во время посещения группы продленного дня. Первоклассники обеспечиваются ранцами с набором школьно-письменных принадлежностей. Кроме того, частично финансируются расходы многодетных на оплату детского сада.

Многодетные семьи имеют право на получение бесплатной юридической помощи, на бесплатное посещение областных государственных музеев, выставок, парков культуры и отдыха, а также на получение один раз в год денежных средств на каждого члена многодетной семьи для посещения театров.

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