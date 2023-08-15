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НовостиОбщество15 августа 2023 10:42

Саратовским чиновникам из минцифры запретят пользоваться продукцией Apple

Чиновники из регионального минцифры не смогут пользоваться айфонами в рабочих целях
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Саратовским чиновникам из минцифры запретят пользоваться продукцией Apple в рабочих целях. Об этом стало известно сегодня, 15 августа, в ходе заседания комитета Саратовской областной Думы по информационной политике.

Министр информационных технологий и связи Саратовской области Владимир Старков сообщил, что им был подписан приказ о запрете использования IPhone и другие продукты Apple в служебных целях для своих сотрудников.

Стало известно, что 7 августа Минцифры РФ издал приказ за запрете на служебное использование техники Apple.