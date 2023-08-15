В Саратове мужчина хотел сводить даму в театр и лишился крупной суммы

Фото: архив КП

Житель Фрунзенского района стал жертвой хитроумных схем аферистов. Об этом сегодня, 15 августа, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

По данным ведомства, 25-летний мужчина познакомился в мессенджере с девушкой. Она предложила ему сходить на спектакль и прислала ссылку на сайт для покупки билетов. Ничего не подозревающий молодой человек перешел по ссылке на сайт театра и ввел данные карты. После внесения двух с половиной тысяч за «билеты» рублей ему пришло оповещение, что платеж не прошел. Спустя некоторое время мужчине в мессенджере со скрытого номера позвонил "сотрудник" техподдержки сайта. Он пояснил, что для возврата денег необходимо пройти полную верификацию банковской карты. Мужчина последовал инструкциям и обнаружил полное списание со счета денежных средств. Сумма ущерба составила 78 тысяч рублей. Правоохранители завели дело о мошенничестве.

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