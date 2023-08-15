В Саратовской области вынесли приговор мужчинам за избиение до смерти

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области вынесен приговор двум жителям города Балаково за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть мужчины. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает СУ СК России по Саратовской области.

Происшествие случилось в ночь со 2 на 3 февраля этого года. Трое мужчин 31, 42 и 65-лет распивали алкоголь в компании с другими знакомыми в комнате общежития, расположенной на улице Вокзальной в Балаково. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой молодые избили старшего товарища. Тело потерпевшего спрятали в диван в соседней нежилой комнате. Через некоторое время его обнаружили жители общежития и вызвали полицию.

Приговором суда 42-летнему мужчине назначено наказание в виде 10 лет и 1 месяца лишения свободы, а 31-летнему мужчине в виде 10 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

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