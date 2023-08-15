В Саратове для замены трубопровода перекрыли улицу в Кировском районе

Фото: Объезд автобусных маршрутов

Сегодня энергетики приступили к замене трубопровода под проезжей частью на ул. Техническая, между домами 10/1А и 1А. Об этом сообщает ПАО «Т-Плюс». Движение автомобилей на данном участке будет полностью ограничено. Подъезд к жилым домам возможен по улице Техническая со стороны Артиллерийской, а также со стороны Плодородной. Автобусные маршруты № 24, 56, 91, 10 будут совершать объезд по измененной схеме (смотрите фото).

Работы планируется завершить – 23 августа, в 22.00.

Для безопасности жителей города на месте ремонта будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

Компания приносит извинения за причиненные неудобства и просит автомобилистов заранее планировать свой маршрут.

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