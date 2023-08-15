Под Саратовом ремонтируют Южный обход Красноармейска

Фото: Министерство транспорта и дорожного строительства Саратовской области

Под Саратовом начался ремонт Южного обхода Красноармейска. Трасса ранее была передана области. Её отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Южный обход Красноармейска протяженностью 6 км позволяет добраться до сел Ваулино, Ключи, Садовое, Ахмат и до Волги, минуя город. Эта дорога была передана в 2021 году. Кроме того, по дороге на село Ваулино расположена нефтегазовая компания, к которой можно добраться как по Южному обходу так и через Красноармейск.

Контракт рассчитан на два года, однако, работы подрядчик планирует начать в ближайшее время. Приступить к ремонту в этом году позволило дополнительное финансирование нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За счет этих средств стало возможным начать ремонт ещё более, чем на 100 км региональных трасс. Среди них дороги в Краснопартизанском, Новобурасском, Калининском районах, а также в Саратове.

Работы на объектах, за исключением населенных пунктов, будут проводиться по технологии холодной регенерации или ресайклинга. Этот метод связан с переработкой старого дорожного полотна, добавлением к нему новых инертных материалов и вяжущего – цемента. В результате получается прочное основание. Поверх устраиваются ещё два слоя покрытия: выравнивающий и верхний.