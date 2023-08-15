У села Лох в Саратовской области начнут строить глэмпинг

По итогам прошлого года Саратовскую область посетили 1 007 852 туриста, об этом сообщил замминистра культуры региона Константин Сергеев. В этом году с января по июнь Саратовскую область уже посетили 385 870 гостей.

Основными направлениями являются отдых на Волге и турбазах, оздоровительные программы в санаториях, активный и экологический туризм. В конце апреля по Волге стартовал круизный туризм — в регион зашли 156 судна, для сравнения, в прошлом году— 113.

В этом году область за счет федеральной поддержки развития туризма, получла более 100 млн рублей. 2,8 миллиона рублей пойдут на поддержку фестиваля «Театральное Прихоперье», 2,6 миллиона выделили на создание модульных конструкций для кемпинга и глэмпинга.

От региона выиграл проект в селе Лох Ново-Бурасского района — там глэмпинг начнут строить в сентябре.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.