Команда Балашовского дома-интерната сдавала нормы ГТО

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12 августа в рамках завершающего этапа Всероссийского спортивного марафона «Сила России», приуроченного ко Дню физкультурника, на базе универсальной спортивной площадки города Балашова состоялось спортивное мероприятие – командное выполнение нормативов физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

Команда Балашовского дома-интерната для престарелых и инвалидов приняла участие в марафоне по сдаче нормативов.

Для сдачи комплекса участники предварительно зарегистрировались на интернет-портале ГТО и получили номер участника.

Сдача нормативов проходила в дружеской соревновательной атмосфере. Участники прошли сдачу таких параметров как, бег на 30 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье.

Все участники команды сдали нормативы по своей возрастной категории.

Команда дома-интерната получила сертификат в номинации «Самые креативные».

По окончанию марафона все участники получили призы от организаторов, но самый большой приз – это заряд бодрости и хорошего настроения для всех присутствующих.