Центральные улицы Саратова остались без воды

Фото: архив КП

В центре Саратова абонентам нескольких улиц отключили холодную воду. Об этом сегодня, 15 августа сообщает «Саратов коммунальный».

Для устранения повреждения на улице Чернышевского/ Тулупная водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам: Чернышевского от Князевского взвоза до Валовой; Челюскинцев от Первомайской до Радищева; Московская от Чернышевского до Набережной Космонавтов; Обуховский переулок; Первомайская. Как сообщает ООО «КВС», Планируемое время окончания работ - 20.00.

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