В Саратовской области появился Свой Банк

фото: Свой Банк

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Новая вывеска

Известный жителям региона Газнефтьбанк сменил название: с начала весны организация работает под брендом Свой Банк. Смена вывески не случайна: новое имя банку дал новый акционер – одна из крупнейших российских финтех-группа IDF Eurasia.

Для жителей Саратовской области смена владельца в Газнефтьбанке – хорошая новость. Небольшое кредитное учреждение трансформируется в крупный федеральный онлайн-банк с широкой продуктовой линейкой для частных клиентов. Уже совсем скоро все продукты банка можно будет оформить онлайн, а некоторые – уже сейчас.

фото: Свой Банк

Здесь все свои

«Своим» банк стал совершенно осознанно. «Мы хотим максимально сократить дистанцию с каждым клиентом и быть по-настоящему своим – простым, доступным, честным банком, обещающим только то, что умеет делать действительно хорошо. Очень выгодные вклады, нестандартная программа лояльности и другие возможности – из таких преимуществ складывается дружелюбная финансовая история, о которой хочется рассказывать», - комментирует председатель правления Своего Банка Ирина Хорошко.

«Имеет смысл присмотреться к нашему новому вкладу «Выгодный». Сейчас это одно из самых привлекательных предложений на рынке и самое лучшее в регионе: ставка до 11% годовых для рублевых вкладов – это большая редкость», - советует Ирина Хорошко. Чтобы воспользоваться этими действительно выгодными тарифами, нужно обратиться в одно из отделений банка в Саратове и Энгельсе.

Своим - бонусы

Клиенты, оформлявшие продукты на условиях Газнефтьбанка, могут быть совершенно спокойны: условия по кредитам, депозитам, расчетным счетам остаются неизменными до окончания срока действия договора. Но, обращают внимание в Своем Банке, стоит присмотреться к новым предложениям: клиентов ожидают приятные сюрпризы вроде промокодов на повышенные ставки и другие бонусы.

Так, например, «Выгодный» вклад с повышенной ставкой сможет оформить каждый читатель этого материала по промокоду SVOI2. Максимальная ставка с учетом промокода составит 11% годовых. Воспользоваться бонусом можно в любом из офисов Своего Банка (бывшего Газнефтьбанка), назвав менеджеру промокод.

Саратовская область – один из самых важных на карте развития Своего Банка регионов, продолжает рассказ Ирина Хорошко. «Рассчитываю, что постоянные клиенты останутся с нами в дальнейшем: при разработке новых продуктов и сервисов мы предусмотрели интересные предложения для клиентов всех возрастов и доходов», - обещает руководитель Своего Банка. Важно понимать, что смена вывески и фирменных цветов - лишь первый шаг банка к тому, чтобы стать своим для каждого саратовца

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