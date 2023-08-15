Саратов и Энгельс получат средства на инфраструктуру к поселкам с земельными участками многодетным семьям

Саратов и Энгельс получат дополнительные средства на подведение инфраструктуры к поселкам, где выделены земельные участки многодетным семьям - 120 млн и 80 млн рублей соответственно.

Об этом сегодня, 15 августа сообщается в телеграм-канале Романа Бусаргина. Средства будут выделены из привлеченных источников благодаря помощи Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В поселке для многодетных в городе Энгельсе, за счет привлеченных средств будет оказана помощь семьям, которым там ранее была выделена земля.

Правительство региона также направит на эти цели средства из областного бюджета - 80 млн рублей Саратову и 30 млн рублей Энгельсу.

Финансирование пойдет на строительство дорог и прокладку сетей водоснабжения.

- Проблема стоит остро и решать ее нужно в сжатые сроки, поэтому завершить работы необходимо уже в этом году. Перед муниципалитетами поставлена задача начать строительство уже в сентябре, - сообщил губернатор.

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