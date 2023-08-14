В Энгельсе началось строительство газовых сетей к участкам для многодетных семей

фото: "Газпром газораспределение"

«Газпром газораспределение Саратовская область» приступил к строительству газораспределительных сетей в СНТ Факел города Энгельса.

Общая протяжённость газопроводов составит 3,3 км. Также газовики установят пункт редуцирования газа. Строительство объектов создаст условия для газификации 132 земельных участков, выделенных многодетным семьям. Завершить работы планируется в 2023 году.

«В настоящее время в СНТ Факел идет активное строительство домов. Газификация домовладений позволит выполнять внутренние отделочные работы в любое время года, что в свою очередь будет способствовать скорейшему вводу жилья в эксплуатацию», – отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» Вячеслав Башунов.